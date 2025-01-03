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Ученые составили график магнитных бурь на январь 2025 года

Согласно данным, предоставленным Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первое геомагнитное возмущение ожидается 5 января, с интенсивностью 4–5 баллов по шкале Kp.

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