Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего в Гоголевке пенсионера

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что лично выразил соболезнования дочери Александра Григорьева — пожилого мужчины, чьё тело с огнестрельными ранениями было найдено при зачистке села Гоголевка в Суджанском районе.
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