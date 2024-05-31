Минюст внес в реестр иноагентов Дунцову* и Литвинович*

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Министерство юстиций РФ расширило реестр иноагентов. В список вошли журналистка Екатерина Дунцова*, правозащитница Марина Литвинович*, активистка Мария Андреева* и политик Павел Иванов*.
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