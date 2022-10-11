В Удмуртии спасли двух заблудившихся в лесу пенсионерок

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии вновь вызволили из лесного плена любителей тихой охоты. Как сообщила в соцсетях Поисково-спасательная служба Удмуртии, затянувшийся грибной сезон приносит всё больше заявок на поиски потерявшихся грибников.