SUSANIN

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В Удмуртии спасли двух заблудившихся в лесу пенсионерок

В Удмуртии спасли двух заблудившихся в лесу пенсионерок

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии вновь вызволили из лесного плена любителей тихой охоты. Как сообщила в соцсетях Поисково-спасательная служба Удмуртии, затянувшийся грибной сезон приносит всё больше заявок на поиски потерявшихся грибников.

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