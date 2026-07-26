Ученые разработали белковый гель, который помогает восстанавливать межпозвоночные диски

Боль в спине из-за межпозвоночной грыжи может остаться в прошлом. Международная группа ученых разработала специальный белковый гель, который помогает поврежденным межпозвоночным дискам быстрее восстанавливаться и защищает их от повторного разрушения.
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