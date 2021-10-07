Мировое обозрение

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C-400 и С-500 разбивают миф Пентагона о невидимости B-21 Raider

C-400 и С-500 разбивают миф Пентагона о невидимости B-21 Raider

Какую-то полную околесицу начал нести наш дорогой гегемон! Внезапно заявил, что его новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider — это, цитируем, «убийцы российских систем С-400 и С-500».

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