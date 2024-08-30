Фото: globallookpress.com/State Duma of Russian Federation 7,4K прочтений Вчера Ряд предсказаний "Вованги", как стали звать Владимира Жириновского люди ещё при его жизни, на 2024 год уже сбылись: события на Украине и Ближнем Востоке действительно происходят так, как говорил политик.