МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    МАТ, ПОТАСОВКИ, "...
  • Nikolay Boyko
    Это грубо и не по Европейски- он же просто ГЕЙ!!!! Славяне 😂😂😂😂😂😂😂Скандал: Киркоров...
  • Александр Подпрятов
    мост в Клементово из металлоконструкций, а недалеко мост через Ворсклу в с. Ивановка ЖББЕЛОУСОВ ПОШЁЛ НА...

Распад Украины, война с поляками и немцами и судьба Одессы: Шокирующие предсказания Жириновского на 2024 год

Распад Украины, война с поляками и немцами и судьба Одессы: Шокирующие предсказания Жириновского на 2024 год

Фото: globallookpress.com/State Duma of Russian Federation  7,4K прочтений Вчера Ряд предсказаний "Вованги", как стали звать Владимира Жириновского люди ещё при его жизни, на 2024 год уже сбылись: события на Украине и Ближнем Востоке действительно происходят так, как говорил политик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх