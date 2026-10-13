Кашпировский уверял, что раздал всё, а теперь наследники делят квартиры и дом в США

Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года. Ему было 87 лет. Телесеансы, которые в конце 1980-х собирали стадионы и делили страну на верящих и сомневающихся, остались в прошлом, а сам он последние годы уверял: имущества у него не осталось.