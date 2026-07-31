В Египте утвердили новую карту туризма без комфортных отелей, пляжей и пирамид

Египет отказывается от образа "страны пляжей". Эксперт рассказал, о новой стратегии развития туризма, направленной на экологию, экстрим, паломничество и медицинский туризм, включая уникальные локации, как Сива и Сант-Катрин.
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