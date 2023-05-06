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Кубок Испании. Финал. «Реал» против «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Кубок Испании. Финал. «Реал» против «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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