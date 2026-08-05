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Рекорд в колледжах: осознанный выбор поколения или новая безальтернативная реальность?

Рекорд в колледжах: осознанный выбор поколения или новая безальтернативная реальность?

Когда я увидела свежую статистику приемной кампании, меня не покидало странное чувство. К началу августа абитуриенты подали почти три миллиона заявлений в колледжи, и это примерно на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

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