Какие 5 вещей нельзя хранить дома, чтобы не привлечь в жизнь негатив

Каждый из нас, верит он в это или нет, находится в постоянном обмене энергией с окружающим миром. Все предметы в нашем доме несут свою уникальную энергетику, которая может оказывать влияние на наше самочувствие и жизненную ситуацию.
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