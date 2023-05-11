DIABLO IV GIFT BATTLE.NET ПК ВСЕ ВЕРСИИ RU/EU/СНГ Мы можем купить ИГРУ напрямую на ваш аккаунт, чтобы вы не ждали 72 часа❗️(Правило Blizzard) Для отправления подарков нам нужно добавится вас в друзья и прождать минимум 72 часа!Только по истечению 72ч после того как вы примете нас в друзья в Баттлнет, я смогу вам отправить подарок❗️После отправления гифта возможны задержки в получении до 24ех часов, это правило близзард❗️❗️❗️ При выборе метода оплаты FREEKASSA И ENOT – КОМИССИЯ 0% Среднее время доставки: от 15 минут до 240 минут после начала выполнения заказа на вашем аккаунте – ( в выходные дни возможны задержки )⌚️ Режим работы нашего магазина: с 11-00(утра) до 00-00(ночи) мск (Московское время)Вы можете создать новый аккаунт с регионом Казахстан/Украина или любой другой на который будет отправлен DIABLO IV подарком.