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Главный тренер « Ахмата » Станислав Черчесов оценил игру своей команды против московского «Динамо» (1:2) в FONBET Кубке России и против « Зенита » (2:3) в Альфа‑Банк РПЛ .