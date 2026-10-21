Главный тренер « Ахмата » Станислав Черчесов оценил игру своей команды против московского «Динамо» (1:2) в FONBET Кубке России и против « Зенита » (2:3) в Альфа‑Банк РПЛ .
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