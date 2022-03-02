Чемпионат мира среди юниоров. Юниорки выступят в эстафете

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер Холлоу пройдет женская эстафета. Сборная России отстранена от участия в гонке.

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