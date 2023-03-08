Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков «Флайерс», прервав серию поражений из 3 матчей. «Тампа» справилась с «Филадельфией» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
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