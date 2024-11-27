В Великобритании заключенные подверглись нашествию ядовитых пауков и крыс

В тюрьмах Великобритании заключенные страдают от нашествия и укусов крыс и ядовитых пауков. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила британская газета The Independent со ссылкой на анализ независимых наблюдателей.
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