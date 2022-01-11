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Экономист Финогенова: в 2022 году высока вероятность валютных войн между евро и долларом

Экономист Финогенова: в 2022 году высока вероятность валютных войн между евро и долларом

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры. Архивное фотоЧитать ria.ru в Вероятность «схлестнуться» в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им.

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