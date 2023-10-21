Трампа оштрафовали на пять тысяч долларов за оскорбление в соцсетях сотрудника суда

Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 5000 долларов в пятницу. Это произошло после того, как его пренебрежительная публикация в социальных сетях о сотруднике суда в деле о мошенничестве в Нью-Йорке задержалась на веб-сайте его предвыборной кампании в течение нескольких недель после того, как судья приказал удалить ее.