Трампа оштрафовали на пять тысяч долларов за оскорбление в соцсетях сотрудника суда

Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 5000 долларов в пятницу. Это произошло после того, как его пренебрежительная публикация в социальных сетях о сотруднике суда в деле о мошенничестве в Нью-Йорке задержалась на веб-сайте его предвыборной кампании в течение нескольких недель после того, как судья приказал удалить ее.
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