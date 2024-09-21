Состоялась встреча с предпринимателями Белогорского района Крыма

Под руководством прокурора Республики Крым Олега Камшилова состоялась выездная рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Белогорского района, при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой, руководства района и города.