Подвиг женщин Победы: Жителям Тверской области предложили рассказать в соцсетях истории женщин-героев

Фонд «Защитники Отечества», Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ дали старт Всероссийскому онлайн-марафону «Подвиг женщин Победы», в котором могут принять участие и жители Тверской области.
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