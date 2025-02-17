Подвиг женщин Победы: Жителям Тверской области предложили рассказать в соцсетях истории женщин-героев

Фонд «Защитники Отечества», Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ дали старт Всероссийскому онлайн-марафону «Подвиг женщин Победы», в котором могут принять участие и жители Тверской области.