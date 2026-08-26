Амур газ-химия комплексындагы янгында һәлак булучылар саны җидегә җиткән

Амур газ-химия комплексындагы янгында һәлак булучылар саны җиде кешегә җиткән. Бу хакта РИА Новости агентлыгы предприятие матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым