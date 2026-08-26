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Амур газ-химия комплексындагы янгында һәлак булучылар саны җидегә җиткән

Амур газ-химия комплексындагы янгында һәлак булучылар саны җиде кешегә җиткән. Бу хакта РИА Новости агентлыгы предприятие матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итә.

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