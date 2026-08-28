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Царьград

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Медведев: Россия обязана развивать технологии без изоляции

Медведев: Россия обязана развивать технологии без изоляции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа подчеркнул необходимость инвестиций в отечественные продукты и технологии, но предостерег от возведения железного занавеса, назвав такую политику непродуктивной.

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