Медведев: Россия обязана развивать технологии без изоляции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа подчеркнул необходимость инвестиций в отечественные продукты и технологии, но предостерег от возведения железного занавеса, назвав такую политику непродуктивной.
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