Россия совершает переход от пианино к балалайкам

Российские фабрики музыкальных инструментов сокращают производство, об этом сообщает «Коммерсант».Это связано сложностями с поставками комплектующих и материалов, а также с проблемами экспорта продукции за рубеж, который давал половину выручки.
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