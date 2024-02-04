Какой сегодня праздник: 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, отмечаетсяВсемирный день Нутеллы День отмечается, начиная с 2007 года. Известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей бренд, обеспечил себе почётное место в списке всемирных праздников практически сразу.