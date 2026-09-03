Украина: Пять человек погибли и десятки получили ранения в результате российских ударов по частям Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, включая Днепр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Кушугум, ранее сегодня.
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