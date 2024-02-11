WSJ: Избиратели в США часто не могут назвать ни одного достижения Байдена

Избиратели Соединенных Штатов Америки нередко при участии в социологических опросах оказываются не в состоянии назвать ни одного достижения действующего лидера государства Джо Байдена в период нахождения на его посту.
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