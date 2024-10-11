Марочко: ВС России продвинулись юго-западнее Мясожаровки на Свато-Кременском направлении, выйдя на границу ЛНР Российским войскам удалось продвинуться еще на одном участке и выйти на границы ЛНР.
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Марочко: ВС России продвинулись юго-западнее Мясожаровки на Свато-Кременском направлении, выйдя на границу ЛНР Российским войскам удалось продвинуться еще на одном участке и выйти на границы ЛНР.
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