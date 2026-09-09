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Реальность сошла с ума: 35 живых доказательств

Реальность сошла с ума: 35 живых доказательств

Иногда привычная и размеренная реальность даёт трещину, и из-под неё выглядывает что-то абсурдное, иррациональное и оттого невероятно забавное.

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