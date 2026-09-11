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Нижегородская правда

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Юные футболисты «Водника» начали сезон на обновленном стадионе «Динамо»

Юные футболисты «Водника» начали сезон на обновленном стадионе «Динамо»

214 юных футболистов спортивной школы «Водник» приступили к тренировкам на обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде.

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