Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 100 м и в тройном прыжке, мужчины – в толкании ядра и десятиборье

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Мужчины Толкание ядра 20:35 Фавориты: Райан Краузер, Джо Ковач, Пэйтон Оттердал (все – США), Леонардо Фаббри (Италия), Том Уолш (Новая Зеландия).
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