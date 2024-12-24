Опубликована полная программа новогодних событий-2025 в Новосибирске

Квесты, квизы, экскурсионные маршруты по новогоднему городу, горки, катки и лыжные базы, Сибирский фестиваль снежной скульптуры, Святки и Рождественские богослужения – куда идти за новогодними впечатлениями и настроением праздника, рассказали в туристско-информационном центре Новосибирска.
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