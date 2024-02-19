Players Championship 2024. Расписание трансляций

19 — 25 февраля 2024, Players Championship 2024, (рейтинговый по снукеру), Телфорд, граф-во Шропшир, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Шон Мерфи Players Championship 2024 Все новости и результаты Players Championship 2024 Players Championship 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)