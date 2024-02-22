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Пресс-секретарь Киркорова высказалась об угрозах Костюшкина в адрес артиста

Пресс-секретарь Киркорова высказалась об угрозах Костюшкина в адрес артиста

Екатерина Успенская удивилась обвинениям Костюшкина в воровстве образа"News.ru" поинтересовались у пресс-секретаря Филиппа Киркорова, что она думает по поводу желания Стаса Костюшкина подать на артиста в суд.

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