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Царьград

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Священник рассказал, что делать с временным крестом после установки памятника: выбрасывать нельзя – грех

Священник рассказал, что делать с временным крестом после установки памятника: выбрасывать нельзя – грех

После установки постоянного памятника временный деревянный крест с могилы нельзя выбрасывать как обычный мусор, рассказал священник Антоний Русакевич.

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