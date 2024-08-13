Бывший начальник департамента инвестиций Витухин останется в СИЗО до 2 октября

Апелляционную жалобу стороны защиты Новосибирский областной суд рассмотрел 12 августа. Постановлением Дзержинского районного суда от 30 июля 2024 года в отношении Витухина продлен срок содержания под стражей до 2 октября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии