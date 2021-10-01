В Азербайджане начался осенний призыв на военную службу

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым "О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", в Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым «О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы», в Азербайджане начался призыв на срочную действительную военную службу.