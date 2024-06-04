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Больная раком Кейт Миддлтон тайно передала иллюзионисту записку с просьбой о помощи

Больная раком Кейт Миддлтон тайно передала иллюзионисту записку с просьбой о помощи

С чем связан призыв о помощи неизвестно, но на бумажке было написано одно слово: "Помогите".Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон передала тайную записку о помощи британскому фокуснику Деррену Брауну.

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