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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лидер G-лиги по передачам Дариус Браун перешел в «Тренто»

26-летний американский разыгрывающий Дариус Браун (188 см) продолжит карьеру в « Тренто ». Браун не был выбран на драфте-2024 и всего один раз вышел на площадку НБА за «Кливленд».

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