Визит Си Цзиньпина во Вьетнам увенчался огромным успехом -- глава МИД КНР

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Государственный визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам стал самым значимым политическим событием года в китайско-вьетнамских отношениях и увенчался огромным успехом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)