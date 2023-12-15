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Китай

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Визит Си Цзиньпина во Вьетнам увенчался огромным успехом -- глава МИД КНР

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Государственный визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам стал самым значимым политическим событием года в китайско-вьетнамских отношениях и увенчался огромным успехом.

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