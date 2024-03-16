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15 причин, почему стоило бы радоваться, что живешь не в Средневековье

15 причин, почему стоило бы радоваться, что живешь не в Средневековье

Многие современные историки и учебники изображают Средневековье как время нищеты, отсталости и религиозного произвола, от которых люди освободились только в результате Ренессанса и промышленной революции.

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