15 причин, почему стоило бы радоваться, что живешь не в Средневековье

Многие современные историки и учебники изображают Средневековье как время нищеты, отсталости и религиозного произвола, от которых люди освободились только в результате Ренессанса и промышленной революции.
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