В Псковской области отменили парад и шествие «Бессмертного полка»

Салюты и фейерверки будут под запретом. фото: vk.com/pskov.oblast Власти Псковской области из соображений безопасности отменили проведение 9 мая традиционных парадов и шествие «Бессмертного полка», сообщил 29 апреля губернатор Михаил Ведерников.