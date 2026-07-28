"Good Things Could Happen" By Molly Schwartz, cross-asset strategist at Rabobank President Trump spoke with reporters yesterday aboard Air Force One, saying that the US is “meeting with Iran” and that “good things could happen”—with the “could” doing some heavy lifting.
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