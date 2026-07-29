Назван способ снять раздражение в пробке

Музыка, игры, и некоторые другие практики могут помочь снять раздражение во время простоя в пробке. О том, как урегулировать эмоциональное состояние в такой ситуации, рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии