Девять площадок в Москве призвали не сотрудничать с участниками вечеринки Ивлеевой

Общественное движение под названием «Внуки» выступило с обращением к руководству крупных музыкальных площадок в Москве с просьбой воздержаться от сотрудничества с артистами, которые были причастны к организации и участию в обсуждаемой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.