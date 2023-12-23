Девять площадок в Москве призвали не сотрудничать с участниками вечеринки Ивлеевой

Общественное движение под названием «Внуки» выступило с обращением к руководству крупных музыкальных площадок в Москве с просьбой воздержаться от сотрудничества с артистами, которые были причастны к организации и участию в обсуждаемой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
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