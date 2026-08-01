Минувшей ночью Россия нанесла удар по Украине ночью 35 ракетами и 185 дронами. Украинская сторона заявляет, что ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона.
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Минувшей ночью Россия нанесла удар по Украине ночью 35 ракетами и 185 дронами. Украинская сторона заявляет, что ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона.
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