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«Здесь меня ждет смертная казнь» - основатель Nexta задержан

«Здесь меня ждет смертная казнь» - основатель Nexta задержан

«Здесь меня ждет смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали «Радыё Свабода» о задержании Романа Протасевича.

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Юра Юра
Интересно, что такого сделал этот человек, что уверен, что его ждет в Белоруссии СМЕРТНАЯ КАЗНЬ? Как говорится, чует кошка, чье сало съела! По-видимому, преступлений против белорусского народа и государства он совершил вполне достаточно. А вот когда дело дошло до ответственности - сразу и паника, и дрожь в коленках. Мельчает белорусская оппозиция...

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