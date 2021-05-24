ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика«Здесь меня ждет смертная казнь» - основатель Nexta задержан «Здесь меня ждет смертная казнь». Пассажиры рейса Афины-Вильнюс рассказали «Радыё Свабода» о задержании Романа Протасевича.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮра ЮраИнтересно, что такого сделал этот человек, что уверен, что его ждет в Белоруссии СМЕРТНАЯ КАЗНЬ? Как говорится, чует кошка, чье сало съела! По-видимому, преступлений против белорусского народа и государства он совершил вполне достаточно. А вот когда дело дошло до ответственности - сразу и паника, и дрожь в коленках. Мельчает белорусская оппозиция...Комментировать
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