Российский пловец Илья Бородин завоевал золото Кубка мира в Астане на дистанции 400 м комплексом. Он завершил финальный заплыв с результатом 3.
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