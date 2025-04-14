Гибатдинов предложил ограничить рост платы за обучение по востребованным направлениям

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил законодательно ограничить рост стоимости платного образования по востребованным в России направлениям, увязав его с инфляцией, а также разработать критерии скидок для стратегически важных специальностей.
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