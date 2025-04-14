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Гибатдинов предложил ограничить рост платы за обучение по востребованным направлениям

Гибатдинов предложил ограничить рост платы за обучение по востребованным направлениям

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил законодательно ограничить рост стоимости платного образования по востребованным в России направлениям, увязав его с инфляцией, а также разработать критерии скидок для стратегически важных специальностей.

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