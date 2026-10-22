Ранее обновление вышло в Южной Корее Samsung выпустила стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36 в Индии, открыв путь к дальнейшему глобальному распространению прошивки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым